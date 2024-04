Genio y figura. David Faitelson ha barrido parejo, no hay quien se salve de su afilada lengua y esta vez fue Rafael Puente del Río, a quien calificó de “pinche entrenador fracasado”, pero el exjugador y actual comentarista deportivo, es sólo una más de sus víctimas.

Rafael Puente sufrió los comentarios de David Faitelson, quien en medio de una acalorada discusión lo insultó, llamándolo “fracasado”. El flamante refuerzo de TUDN llegó a repartir parejo, pues no es la primera vez que suelta sin censura sus críticas, mismas que lo han hecho protagonista de numerosas polémicas.

Deportistas, entrenadores, directivos, comentaristas y hasta quien fuera su gran maestro del periodismo, José Ramón Fernández, han sufrido a David Faitelson.

El comentarista surgido en las filas de TV Azteca, intensificó su personaje en ESPN y hoy sube el rating de TUDN. Ha protagonizado una extensa carrera en la que las polémicas han sido su carta de presentación.

Faitelson diciéndole pinche entrenador fracasado a Rafa Puente Jr y el otro pobre cabrón ya casi quería llorar jajajajajajajajajajaj qué magia pic.twitter.com/o5TFqR01h8 — Rhevolver (@Rhevolver) April 24, 2024

David Faitelson vs Marc Crosas

Rafael Puente del Río no ha sido la única víctima de David Faitelson en TUDN, el comunicador le recordó a Marc Crosas su pasado fallido por La Masía del Barcelona.

“Deja que la gente lea lo que quiera y punto… Y deja de ‘vendernos humo’. Saliste del Barça, pero no eres ni Messi, ni Iniesta ni Xavi. Eres el vicepresidente de la Kings League. Concéntrate en eso antes de que Pique te mande a freír espárragos…”, aseguró el comunicador.

Este fue sólo uno de los picantes comentarios de Faitelson contra Crosas, quienes han protagonizado peleas en redes sociales y en la mesa de debate de Línea de 4 de TUDN.

David Faitelson vs Igor Lichnovsky

Una de las más recientes disputas entre David Faitelson y un jugador sucedió en redes sociales. El antagonista del comunicador de TUDN es Igor Lichnovsky, quien ha respondido a cada cuestionamiento dando paso a una pelea que cada semana se nutre de más capítulos.

“Aparte de todo amargado, luego perdemos un partido para que tengas de qué hablar”, escribió Igor Lichnovsky a David Faitelson, quien le respondió y a partir de ése momento empezó la pelea en redes sociales.

“Acertijo de hoy: termine de entrenar, iba saliendo del club como nunca con mucha prisa, y de un momento a otro, en una esquina, muy escondido, y alejado de los futbolistas vi un buitre. ¿Cuáles son las características de un buitre?”, fue otro de los tuits de Igor contra Faitelson.

“Qué extraño, yo también vi cosas raras en mi visita a Coapa, por ejemplo, a un bosquejo, un esbozo, una caricatura de lo que alguna vez fue el gran Alfredo Tena”, respondió Faitelson.

David Faitelson vs Marion Reimers

David Faitelson también ha cargado contra Marion Reimers, a quien cuestionó por llevar todos los asuntos a tema de género.

“Pero por qué llevamos todo Marion, no entiendo tu necesidad de llevar todo a un asunto de género”, señaló el comentarista.

Después del altercado, David Faitelson ofreció una disculpa a Marion Reimers, pues la afición comenzó un ataque contra la periodista tras las palabras del refuerzo de TUDN.

David Faitelson vs José Ramón Fernández

“Las neuronas también se cansan…”, lanzó David Faitelson a José Ramón Fernández, quien lo cuestionó por su irrupción a TUDN y la manera en que aminoraron sus fervientes críticas contra Club América.

Ya lejos de la misma mesa de análisis y con una pantalla de por medio, David Faitelson y José Ramón Fernández protagonizaron una nueva discusión, pero esta vez el comentarista de TUDN le respondió de forma irrespetuosa, pues se metió con un tema delicado de salud.

En su pasado con ESPN y TV Azteca, ambos fueron protagonistas de numerosas peleas, pero su amistad nunca estuvo en riesgo… ahora es distinto.

Otras peleas de David Faitelson en su carrera

No sólo en TUDN, en su paso por otras televisoras David Faitelson ha sido protagonista de numerosas peleas, mismas que han arrojado momentos y frases populares en el mundo del futbol y el deporte.

En este segmento, las víctimas de David Faitelson se defendieron y en alguna ocasión hasta un zape le tocó al polémico comunucador.

David Faitelson vs Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha sido objeto de numerosas críticas por parte de David Faitelson, quien ha cuestionado el legado del pugilista y la calidad de los rivales a los que ha enfrentado.

En redes sociales y en programas de análisis, David Faitelson ha arremetido contra Canelo Álvarez, quien ya está harto del comunicador y así se lo ha hecho saber en más de una ocasión.

“Ya cabrón, la neta es que ya estuvo. He tenido la oportunidad de que me dices cosas acá medio fuertes, le contestó con malas palabras para que se le quite lo pendejo”, le dijo Álvarez a David Faitelson en un programa en vivo.

“Eres un estúpido”, Ricardo Peláez vs Faitelson

La famosa frase de “eres un estúpido” fue lanzada de Ricardo Peláez a David Faitelson luego de una acalorada discusión en ESPN.

La discusión alcanzó tales niveles porque David Faitelson aseguró que Miguel Herrera tuvo que ver con la destitución de Ricardo Peláez en la directiva de Club América.

“Andas borracho como tu hermano”, Faitelson vs Paco Gabriel De Anda

Paco Gabriel De Anda también ha sido víctima de David Faitelson, pues lanzó un insulto que va más allá de un debate deportivo.

En su paso por ESPN y durante una emisión de la televisora, David Faitelson le preguntó si andaba “borracho como tu hermano”.

El comentario de Faitelson fue en referencia a Juan Carlos Gabriel de Anda, hermano de Paco y quien ha sido señalado por tener problemas con el alcohol.

David Faitelson y el famoso golpe de Cuauhtémoc Blanco

Uno de los momentos más recordados de David Faitelson es el famoso golpe que le propinó Cuauhtémoc Blanco en el Estadio de los Tiburones Rojos del Veracruz. El comentarista se encontraba en los vestidores cuando un zape lo sorprendió.

Hasta la fecha a David Faitelson le han recordado el famoso momento y pese a que tiempo después Cuauhtémoc Blanco le ofreció una disculpa, en redes sociales no perdonan nada y en cada publicación hacen alusión al polémico momento.

Cuauhtémoc Blanco no aguantó las críticas del comentarista deportivo David Faitelson y se desquitó cuando lo vio.