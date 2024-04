Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta protagonizaron un encontronazo en la mesa de debate de Futbol Picante en ESPN tras el comentario del exjugador por un dato sobre Henry Martín que consideró erróneo.

Jorge Pietrasanta no se quedó callado y volteó para asegurar que ‘mal informado no está’, ante la mirada de sorpresa de Ricardo Peláez y la tensión de sus compañeros, quienes callaron ante la breve discusión.

Después de un fallido paso por la directiva de Chivas y un fugaz reencuentro con TUDN, Ricardo Peláez regresó a ESPN y no tardó en ser protagonista de numerosas discusiones contra sus compañeros de panel; esta vez le tocó a Jorge Pietrasanta, quien no se achicó ante el exjugador.

La discusión entre Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta inició por Henry Martín y la renovación que sigue sin llegar en Club América.

¿Qué fue lo que le dijo Jorge Pietrasanta a Ricardo Peláez?

La discusión se encendió cuando Jorge Pietrasanta aseguró que Henry Martín “no es el mejor pagado del América” y Ricardo Peláez lanzó un tajante: “estás mal informado”.

Jorge Pietrasanta consideró un insulto lo dicho por Ricardo Peláez, quien le dijo “mal informado”, sobre el estatus contractual actual de Henry Martín con Club América.

“Yo te dije que no es el que más gana (Henry Martín con Club América). A mí no me vas a decir que estoy mal informado porque si no sabes no digas”, refutó Jorge Pietrasanta.

De acuerdo a Ricardo Peláez el comentario de “estás mal informado” surgió tras la aseveración de que “Henry Martín no tiene un buen salario”.

¿Cuál es el salario de Henry Martín?; el tema que encendió la discusión entre Jorge Pietrasanta a Ricardo Peláez

Y a todo esto… ¿Cuál es el salario de Henry Martín? Jorge Pietrasanta tiene razón, el delantero mexicano no es el mejor pagado de Club América, pero Ricardo Peláez está en lo cierto y para nada es un salario bajo. Así que basta de peleas.

De acuerdo al sitio Salary Sports, el sueldo anual de Henry Martín rondaría en los 1.3 millones de dólares anuales (22 millones de pesos mexicanos bajo el cambio actual). Salario que sí que es elevado tal cual lo comentó Ricardo Pelárez.

Sin embargo, no es el más alto del Club América, pues jugadores como Julián Quiñones y Diego Valdés superarían dicha cantidad (24 millones de pesos anuales).