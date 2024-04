David Faitelson volvió a protagonizar una pelea en un programa en vivo, y con el mismo sujeto, pues se ‘enganchó’ de nueva cuenta con Rafael Puente Jr al que le dijo: “Eres un pinche entrenador fracasado”

La pelea entre David Faitelson y Rafael Puente Jr se dio en un programa de TUDN en vivo, y todo se dio porque el exentrenador de Pumas trató desprestigiar la carrera del periodista.

“La historia de tu carrera dicta que haces polémica estéril, parte de lo que tu haces es puro show, ni siquiera sabes lo que dices, solo quieres hacer polémica”, señaló Rafael Puente Jr.

“En el afán de construir una polémica no estás convencido de lo que dices, eso me lo dicen los hechos de tu carrera”, le dijo Rafael Puente Jr a David Faitelson.

Rafael Puente Jr es un pinche entrenador fracasado, dice David Faitelson

David Faitelson y Rafael Puente Jr se dijeron de todo en el programa en vivo, algo que se hizo viral en redes sociales, mismas que apoyaron al periodista debido a que le dijo la siguiente frase para la historia al ex de Pumas:

“Me estas faltando al respeto, dices que es estéril todo lo que yo hago, y ¿Quién lo dice? un pinche entrenador fracasado, yo soy un periodista y me debes respeto”, enfatizó David Faitelson y continuó…

“Tu me faltas al respeto, y dices y señalas, sabes atacar, pero no sabes defenderte, tú no sirves como entrenador”, le dijo David Faitelson a Rafael Puente Jr, quien respondió:

“Soy un entrenador fracasado, pero tengo los pantalones para decirte lo que los demás piensan y no lo hacen”, aseguró Rafael Puente Jr en respuesta a los dichos por David Faitelson.

David Faitelson ya le había pedido perdón a Rafael Puente Jr por insultarlo

David Faitelson ya se había enfrascado en una pelea con Rafael Puente Jr en el que incluso tuvo que pedirle disculpas luego del programa debido a que le faltó al respeto.

Luego de su primer enfrentamiento, Rafael Puente Jr lo invitó a su canal de Youtube para hablar de temas de la vida del periodista, algo que cayó de buena manera y limaron asperezas, pero…

David Faitelson volvió a pelearse con Rafael Puente Jr y lo llamó “entrenador fracasado”, algo que sabe que le ‘pega’ hondo al ex de los Pumas.