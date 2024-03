Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson tienen un historial largo de dimes y diretes que incluso ha llegado a los golpes entre ambos personajes hace algunos años, algo que no permitiría que compartieran escritorio.

David Faitelson llegó como nuevo comentarista de TUDN hace algunos meses entre polémicas debido a que en su carrera periodística siempre había atacado a la empresa.

David Faitelson hizo caso omiso a las críticas que recibió por su llegada a TUDN y empezó a laborar junto a compañeros que parecen detestarlo, aunque parece no afectarlo.

En las últimas hora TUDN reveló a un nuevo colaborador, por lo que David Faitelson habló sobre Cuauhtémoc Blanco, un exfutbolista del América que se lo trae entre ceja y ceja.

David Faitelson menosprecia el trabajo de Cuauhtémoc Blanco fuera del futbol

David Faitelson habló sobre la nueva contratación de TUDN con quien se dijo “gustoso” por colaborar con una persona “pensante y que le hará muy bien al futbol detrás del micrófono”, pero no es Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco es considerado un ídolo dentro de las canchas, pero para David Faitelson esa es una virtud que no ha podido reflejar en la gubernatura del Estado de Morelos.

Para David Faitelson, Cuauhtémoc Blanco es una persona “ignorante” que no debe tomar los micrófonos de TUDN ya que no quiere “atrofiar su digna carrera política en la 4T”, por lo que no llegará a TUDN.

“¿A quién querían como analista, a Cuauhtémoc Blanco? No, tampoco se trata de atrofiar tan digna y honorable carrera política, además de ‘diezmar’ a la 4T”, mencionó David Faitelson en X sobre la nueva contratación de TUDN.

¿Quién será el nuevo colaborador de David Faitelson en TUDN?

David Faitelson, estrella de TUDN, tendrá un nuevo compañero detrás de los micrófonos pues la televisora anunció a Miguel Layún como su nuevo colaborador.

Miguel Layún se retiró del futbol profesional habiendo ganado la 14va copa para el Club América en el Apertura 2023, por lo que decidió colgar los botines para tomar otro rol.

Uno de los trabajos que tendrá Miguel Layún será integrar a la Kings League Américas en TUDN para poder proyectar sus negocios personales, y debatir junto a David Faitelson.