Después de que el delantero Henry Martín registrara su gol número 100 con la camiseta del Club América, el analista deportivo, David Faitelson dijo que a pesar de sus anotaciones, nunca será una leyenda del club.

David Faitelson quiso bajar de la nube a Henry Martín en su programa Sin Censura pues destrozó al americanista al decir que nunca llegará a ser como los grandes jugadores del Club América.

El sábado 20 de abril, Henry Martín anotó su gol número 100 en el partido contra Club Pumas y ya es considerado como uno de los máximos goleadores del Club América aunque para David Faitelson aún le falta mucho que dar.

¿Qué dijo David Faitelson de Henry Martín?

David Faitelson destrozó a Henry Martín en su programa Sin Censura, pues aunque llegó a reconocer que no cualquiera puede anotar 100 goles, el delantero jamás le llegará a los talones a las grandes leyendas del Club América.

“Henry Martín no es leyenda, a veces hacer goles no alcanza para cumplir con todos los cometidos. Martín llegó el sábado a 100 goles con la camiseta del América, pero no es ni será leyenda del club, perdónenme... Henry lo ha hecho muy bien, sin embargo, la leyenda, es otra cosa” expresó David Faitelson.

El periodista David Faitelson se niega a considerar que Henry Martín es una leyenda o que pueda llegar a serlo pero, a pesar de eso, el periodista aceptó que La Bomba ha hecho muy buen trabajo ya que no cualquier mexicano puede hacerlo.

“Su valía en los últimos tiempos es innegable, sin embargo, difícilmente podrá meterse a un círculo muy muy especial de futbolistas legendarios del América, se me ocurre, no sé, Reinoso, Enrique Borja, Zague, Cuauhtémoc” agregó Faitelson.

¿Por qué Henry Martín es una leyenda del Club América?

Muchos consideran que Henry Martín es un emblema del Club América, pues con el tiempo ha demostrado ser un referente de las Águilas que lo ha llevado a la cima.

Sin dudas, Henry Martín no es solo un jugador más en el Club América pues sus cifras y títulos muestran todo lo contrario. La Bomba está en el séptimo lugar de los máximos goleadores del Club América y acaba de registrar 100 goles.

Estos son unos de los logros más destacados del delantero con el América: