Este martes 8 de abril se disputará la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2025 entre América y Cruz Azul donde ambos equipos quieren el triunfo.

Luego de empatar a ceros en el Estadio Ciudad de los Deportes los dos equipos capitalinos se enfrentarán en Ciudad Universitaria por el boleto a semifinales.

El resultado en la ida deja abierta la serie para cualquier lado pero el América tiene ligera ventaja ya que no recibió gol en casa y uno que haga en CU obliga a la Máquina a hacer uno más.

Sin embargo no todo es positivo para las Águilas ya que se confirmó que tendrán varias bajas para este compromiso y André Jardine tendrá que trabajar con lo que tenga.

Las bajas que tendrá el América para enfrentar al Cruz Azul en la Concachampions 2025

América tendrá que buscar el boleto a semifinales de la Concachampions 2025 ante Cruz Azul con algunas bajas por lesión en el plantel.

Las bajas que tendrá el América para este partido ante Cruz Azul serán Henry Martín, Alan Cervantes y Dagoberto Espinoza quienes presentan una lesión que los mantendrá alejados de las canchas al menos por unas semanas.

Aunque de acuerdo con León Lecanda otro de los jugadores que está en duda y quien podría causar baja de último minuto para este duelo es Rodrigo Aguirre.

América 🦅



Entrenamiento de las Águilas en Coapa, previo al duelo del martes ante Cruz Azul por el boleto a Semifinales de la Concachampions.



Henry Martín, Alan Cervantes y Dagoberto Espinoza son baja.



Rodrigo Aguirre con escasas posibilidades de salir a la banca.

André Jardine habla previo al juego contra Cruz Azul

André Jardiné sostuvo la conferencia previa al juego de vuelta de la Concachampions 2025 ante Cruz Azul junto con Luis Malagón.

En esta conferencia André Jardiné reveló que la prioridad del equipo es llegar lo más fuertes posible a la serie ante la Máquina por eso dosificaron cargas ante Pachuca.

“Creo que está muy claro la forma en que encaramos el partido (vs Tuzos) siempre queremos ganar pero con el partido de mañana no podemos arriesgar nada. La afición del América entiende bien nuestras decisiones, los que no quieran entender, paciencia. El objetivo está muy claro” expresó el DT brasileño.