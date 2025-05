Estamos a poco más de un mes del Mundial de Clubes 2025. Y de pronto, al América le salió la posibilidad de jugarlo, incluso ya hay una teoría que pone a Lamine Yamal en Coapa.

Así es, hay información que dice que el Club América podría tener a Lamine Yamal en el Mundial de Clubes 2025, y todo gracias a Messi.

Y es que los equipos que participan en este nuevo torneo de la FIFA, tendrán un periodo de traspasos extraordinario, por lo que podrán reforzarse antes de dar inicio.

Además, es necesario recordar que el FC Barcelona no estará en el Mundial de Clubes. Incluso se quedaron cerca por el ranking, pero su 2024 no fue el mejor.

¿Lamine Yamal refuerzo del Club América en el Mundial de Clubes? Messi estaría involucrado

Desde que Lamine Yamal irrumpió en el futbol mundial, mucha gente lo ha comparado con Lionel Messi. Su forma de jugar tienen ciertas similitudes.

Según Paulo Chavira, le comentaron que Lamine Yamal quiere superar al Lionel Messi de 17 en todos los aspectos. En títulos no le ha ido mal, pero si gana el Mundial de Clubes subiría un escalón. Es aquí donde entra el América.

También dice que si el español quiere ser mejor que Messi, tiene que jugar el Mundial de Clubes 2025 con América.

La realidad de las cosas es que las Águilas todavía no están clasificadas, por lo que todavía no se puede hablar de fichajes. Y más importante, el Barcelona no dejaría que su mejor jugador se arriesgue en este torneo.

Información exclusiva.



Esto será nota mundial.



Le pido un rt masivo al americanismo pic.twitter.com/DBKOpHCOU7 — PauloDybola (@PauloChavira) May 12, 2025

¿Lamine Yamal podría ganar el Balón de Oro?

Lo que sí puede suceder es que Lamine Yamal gane el Balón de Oro a los 18 años. Esta temporada ya ganó LaLiga y la Copa del Rey con el FC Barcelona.

La Champions League fue lo que le faltó, pero para los que vieron los partidos, fue el mejor de la serie contra el Inter Milan.