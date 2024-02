El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, comenzó la polémica antes del Clásico Joven. América y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 24 de febrero en el Estadio Azteca.

Las realidades del América y Cruz Azul son muy distintas, sin embargo para Álvaro Morales eso no importa, ya que comenta que todo el mundo está en contra del americanismo y aún con eso saldrán victoriosos.

Cuando llega este Clásico, es inevitable recordar el pasado cementero de Álvaro Morales. Antes de ser una de las máximas caras del americanismo, estaba del otro lado, sí, era un fiel seguidor del Cruz Azul.

Sin embargo, se cansó de ver perder a su exequipo. En el 2018 después de la Final entre América y Cruz Azul decidió cambiar de camiseta, y así fue como nació un ‘fiel’ aficionado azulcrema.

¿Qué mensaje dio Álvaro Morales a los aficionados del Cruz Azul?

Álvaro Morales en su faceta de presentador de Futbol Picante, arrancó el programa diciendo: “La gente se equivoca al pensar que esta es una liga de 3, América, Tigres y Monterrey. No, esta es una Liga de 2, del América y del antiamericanismo, nada más.”

Después comenzó a hablar sobre el Clásico Joven de este sábado, América vs Cruz Azul; “viene el partido contra Cruz Azul y América no es el favorito. América no es el líder como lo es el Cruz Azul. Pero saben que sí es el América que no es la Máquina, es el campeón del futbol mexicano.”

🗣️ "AMÉRICA VA A GANAR AUNQUE NO ES EL FAVORITO".



La editorial de @AlvaritoMorales sobre las dudas de las Águilas en este inicio de año 🦅 pic.twitter.com/09k3grFwmX — Futbol Picante (@futpicante) February 23, 2024

Después mandó un contundente mensaje a los aficionados del Cruz Azul y en general: “América es el padre del Cruz Azul, es el padre de todos, aunque les arda. América es el máximo ganador de Liga, Copa y Concacaf. Aunque no es el favorito, América va a ganar este partido.”

¿Quién llega mejor para el Clásico Joven: América vs Cruz Azul?

América y Cruz Azul viven dos realidades distintas, La Máquina llega como favorito a este encuentro, lleva una racha de 5 partidos con victoria, además de estar invicto en el torneo.

A esto se le debe agregar el buen trabajo que ha hecho Martín Anselmi con la Máquina en un periodo de tiempo corto, ha potenciado a sus jugadores y muestran un buen futbol dentro del terreno de juego.

América por otro lado, vive una crisis de resultados, comenzó desde su sorpresiva derrota contra Real Estelí en la Concachampions y parece que no se puede recuperar, ya que solo ha podido ganar un partido de 5 y ahora se le viene una seguidilla de partidos muy importantes.