La MLS se desplomaría desde adentro debido a una insólita razón, un capricho que Lionel Messi buscará cumplir junto con el Inter Miami, tras haber llegado como el refuerzo bomba de la liga.

Lionel Messi buscaría hacer cumplir su voluntad a como dé lugar y cambiar la estructura de varios equipos de la MLS, todo esto por el uso de pasto artificial en algunas canchas.

De manera increíble, el astro de la Selección Argentina habría estipulado en su contrato con el Inter Miami que no jugaría ni un solo partido sobre césped artificial.

El ex atacante del FC Barcelona y el Paris-Saint Germain busca cuidar su carrera como profesional y al jugar en pasto sintético, correría más riesgo de sufrir una lesión a sus 36 años de edad.

Anteriormente, estrellas como Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry, pasaron por una situación similar en la que se negaron a participar en cualquier encuentro con sus clubes, si este se llevaba a cabo en canchas de pasto artificial.

Lionel Messi y el Inter Miami. (David Leah / MEXSPORT)

Lionel Messi se perdería partido importantísimo con el Inter Miami en la MLS por culpa del pasto artificial

Lionel Messi le dejó en claro al Inter Miami cuando firmó su contrato que nunca jugaría un partido que se desarrollara en una cancha de pasto artificial, por lo que se perdería un duelo importantísimo en la MLS.

A pesar de que los directivos del futbol estadounidense le han pedido a los seis equipos que tienen césped artificial, cambiarlo para reducir el número de lesiones en esta superficie, un club se negaría a proceder con ello.

El Charlotte FC no tiene pensado poner pasto natural en el Bank of America Stadium para sus próximos encuentros en la liga, por lo que La Pulga no vería acción en su visita a la ‘Ciudad Reina’.

Los dirigidos por Gerardo Martino viajarán a Carolina del Norte el próximo 22 de octubre para medirse ante el Charlotte FC, en un duelo que definiría un pase a los playoffs de la temporada 2023 de la MLS.

Lionel Messi. (David Leah / David Leah)

Lionel Messi: ¿Cuándo juega con el Inter Miami en la Leagues Cup?

Lionel Messi y el Inter Miami marchan con paso firme al campeonato en la Leagues Cup, tras instalarse en la ronda de dieciseisavos de final de la competencia.

El astro de la Selección Argentina y compañía se verán las caras en contra del Orlando City el próximo miércoles 2 de agosto a las 18:00 horas en el DRV PNK Stadium.

