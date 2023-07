Luis Suárez aplicó una tremenda marrullería a su actual equipo con el único objetivo de quedar libre y poder irse a Miami a jugar con su amigo Lionel Messi.

Desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami, se especuló con la llegada de Luis Suárez, su mejor amigo, pero hoy la situación es muy clara.

Luis Suárez fichó hace poco con el Gremio de Brasil, equipo con el que firmó hasta 2024; sin embargo, el uruguayo no tenía en cuenta que Messi llegaría antes a la MLS.

Es por eso que El Pistolero ya aplicó una de sus famosas marrullerías, alegando una lesión crónica, para irse pronto a jugar con Lionel Messi al Inter Miami.

Lionel Messi (Lynne Sladky / AP)

Luis Suárez y su pretexto para dejar botado a su equipo e irse a jugar con Messi

Luis Suárez terminó con los rumores de su continuidad con el Gremio, en una conferencia de prensa donde dio a conocer sus razones.

El uruguayo señaló que llegó a un acuerdo con la directiva del equipo para rescindir su contrato por el año que le quedaba, por lo que quedará libre en diciembre.

Luis Suárez dijo que no cree rendir al nivel esperado el próximo año, sobre todo en una liga tan fuerte como Brasil, pues ya tiene una lesión en la rodilla que es crónica.

“Siento que el año que viene no voy a poder rendir por mi físico y la gran exigencia que tiene el futbol brasileño, por lo que hablamos con el club para terminar el contrato un año antes, es decir en el próximo mes de diciembre. El club accedió y se lo agradezco”, explicó.

¿Luis Suárez se retira o se va al Inter Miami?

Sobre su futuro, tomando en cuenta su lesión crónica, Luis Suárez dijo que no sabe si jugará en otro equipo o no, pero no habló de un retiro como tal.

Dijo que le gustaría seguir jugando en una liga con menor exigencia, por lo que todo apunta a que esperará unos meses más para el próximo año llegar al Inter Miami.

De esta manera, Luis Suárez se convertiría en uno más de los amigos de Messi que llega al Inter Miami, después del Tata Martino, Sergio Busquets y Jordi Alba.

