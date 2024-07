🇦🇷Lionel #Messi:



"Intentando sacar la molestia y el dolor, entrenando de a poco. Tenía un poco de miedo, no soltándome de todo, pero en los últimos entrenamientos me sentí mucho mejor y que podía estar. No tuve molestias, solo del miedo psicológico". pic.twitter.com/TIqT3z68Z4