Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido por todos los fanáticos del futbol como Kaká, compartió una foto en redes sociales con su actual esposa, la modelo brasileña Carol Batista Leite y los comentarios se salieron de control.

Esto debido a que los seguidores de Kaká le pidieron que en esta relación “no sea perfecto”, pues en su matrimonio con su exesposa Carol Celico, ella argumentó que uno de los motivos por los que terminaron fue porque el exjugador era demasiado bueno.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí…”, fue la polémica declaración de su expareja.

Seguidores de Kaká le dan consejos para que “no sea perfecto” con su nueva esposa

Debido a la controversial declaración que dio Carol Celico al explicar porque se divorció de Kaká, ahora los fans del brasileño le aconsejaron al ex jugador del AC Milan que no sea tan perfecto para que su matrimonio dure.

En las fotografías que Kaká ha compartido con Carol Batista Leite, los seguidores de la leyenda del futbol brasileño le han dado “consejos” para que ya no sea un esposo perfecto y otros le han pedido consejos para ser buenas parejas.

“Deja la toalla mojada en la cama de vez en cuando” o “No seas tan perfecto Kaká esta vez”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los posteos del exjugador en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Kaká, el exfutbolista al que dejaron por “ser perfecto”?

Nacido en Gama, Brasil, Kaká es uno de los mejores jugadores que ha salido del país sudamericano en los últimos años, pues fue jugador de su selección por varios años además de que pasó por clubes como AC Milan y Real Madrid.

Luego de despuntar con Sao Paulo, el atacante brasileño fue al viejo continente con el AC Milan, donde vivió sus mejores momentos tanto en la Serie A como en la Champions League, ya que logró levantar la Orejona.

Posteriormente fue al Real Madrid como un fichaje bomba, pero no logró dar el ancho y su carrera terminó en el Orlando de la MLS, aunque tuvo otro breve y discreto paso por Sao Paulo y AC Milan.