En los últimos días se volvió viral la ruptura del matrimonio de Kaká, y aunque ocurrió en 2015, su ex esposa reveló hasta ahora las razones por las que se separó del histórico jugador brasileño.

Muchos usuarios de redes sociales criticaron a la ex esposa de Kaká e incluso mostraron su indignación por la razón que dio para terminar con el entonces jugador del Orlando City de la MLS.

Pero ahora, fue el campeón del mundo con Brasil en Corea Japón 2002, quien dio su versión de la historia y contó algo que dejó muy mal parada a Caroline Celico, su ex pareja.

Caroline Celico, ex esposa de Kaká, se volvió viral por sus recientes declaraciones donde habla de las causas de la ruptura del matrimonio.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, dijo la ex esposa de Kaká.

Sin embargo, la versión del ex futbolista puede dejar muy mal parada a Caroline Celico, pues el campeón del mundo aseguró que hizo de todo para intentar salvar la relación.

“Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse”, dijo Kaká sobre su matrimonio.

Además, el ex futbolista brasileño también contó que se refugió en su religión para superar el mal momento de su vida y entender lo hecho por Caroline Celico.

“Me quedo un año soltero, tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porque la biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí divorciándome. Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo”.