Jürgen Damm rompió el silencio después de salir del Club América y aseguró que se dio en los mejores términos y ahora está por escribir una nueva historia en el Atlético de San Luis.

Sin embargo, Jürgen Damm reveló detalles de su salida del Club América con Toño de Valdés y aseguró que aunuqe tuvo pocos minutos con el equipo le guarda mucho cariño.

Además, mencionó que Santiago Baños, le dijo que se hubiera quedado en el equipo, pues sí estaba considerado en el equipo.

“Santiago Baños, el presidente del equipo, me dijo que me hubiera quedado, que me querían ahí”, dijo Damm.

Por otro lado, Jürgen Damm mencionó que fue difícil sumar minutos, pues tanto Alejandro Zendejas como Cabecita, tenían más dominio.

“En América jugué poco y es algo que me preocupa, di lo mejor de mí, en los entrenamientos y en los partidos que me tocaba estar, la posición no me ayudaba mucho, Zendejas y Cabecita tenían más dominada la posición y eso no me ayudó”, añadió.

Jürgen Damm (Omar Vega / Omar Vega)

Jürgen Damm sobre su llegada al Atlético de San Luis

Jurgen Damm, se dijo feliz de su llegada al Atlético de San Luis, pues mencionó que es un equipo con mucha calidad.

“Me recibieron muy bien, estoy muy agradecido por el cariño. Llegué a un grupo muy humano, principalmente y con mucha calidad futbolística”, dijo.

Jurgen Damm (Captura de video)

Jürgen Damm presume su transformación física

Por otro lado, Jürgen Damm presumió a través de su cuenta de Instagram , parte de su transformación física con el Atlético de San Luis.

Y es que, se tomó un par de fotos en el gimansio haciendo pesas, pero los memes lo destrozaron pues en las imágenes que compartió el futbolista realiza trabajos con una barra pero sin más peso agregado por lo que las redes sociales no perdonaron.

Por otro lado, el Atlético de San Luis se enfrentará a Club Chivas en la jornada 2 del Apertura 2023. El partido será el sábado 8 de julio a las 18:00 horas tiempo del centro de México.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok