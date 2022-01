Julio César Chávez Jr. vuelve a tundir a su padre: “No merece el éxito ni la familia que tiene”, dijo el también pugilista.

No es un secreto que la relación de Julio César Chávez Jr. con su padre no es la mejor, pues sus polémicas declaraciones han dejado al descubierto que no hay armonía entre los dos.

Una vez más, Chávez Jr. arremetió contra la leyenda: “¡No merece el éxito, familia, el amor y el respeto que tiene!”, dijo.

Sin embargo, una persona cercana a Julio César Chávez Jr. dio a conocer a la revista Tv Notas, que padre e hijo han estado distanciados pero la principal causa es la adicción de Chávez Jr .

“Llevan varios meses distanciados por culpa de jr., quien no puede superar sus adicciones y ya se está volviendo loco”, comentó la fuente.

Chávez Jr. previo a pelear ante ‘Canelo’. (Mexsport)

Julio César Chávez Jr: La razón de sus polémicas declaraciones

La misma fuente cercana a Julio Ceśar Chávez Jr, reveló que lo único que busca es generar polémica e incluso mencionó que quiere destruir a su familia.

“Últimamente se la ha pasado haciendo videos en sus redes para buscar el apoyo de la gente, pero solo miente para dejar mal a su familia; quiere hacer polémica”.

Además, mencionó que Chávez Jr, es una persona muy contradictoria y los estragos de los momentos difíciles que vivió en su infancia se ven reflejados ahora.

“Julito es un hombre muy contradictorio, a veces dice que ama a su padre, que es su mejor ejemplo, pero otras veces solo dice que le tiene mucho coraje, pues siente que en el boxeo y en la vida, solo es su sombra”

La amiga del pugilista mencionó las intenciones de Chávez Jr: “También dice que buscará la forma de desprestigiarlo y acabar con él (su padre) porque no merece el éxito, dinero, familia, amor y el respeto que la gente le tiene”.

Julio César Chávez Jr mandó un contundente mensaje al Canelo Álvarez (@boxeototalok)

Julio César Chávez Jr. sobre las adicciones de su padre

A través de su cuenta de Instagram, Chávez Jr. volvió a hablar de su padre y aseguró que consumía más drogas que él e incluso sufrieron violencia intrafamiliar pues los golpeaba.

“Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él”, mencionó.