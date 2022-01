Brandon Moreno defenderá su título contra Deiveson Figueiredo, este sábado 22 de enero en el Honda Center de Anaheim, California.

El mexicano se convirtió en el primero en lograr un campeonato de la UFC en peso mosca en junio pasado y está dispuesto a ganar otra vez, aunque se ha preparado sabe que su rival ha cambiado la estrategia.

Esta será la cuarta vez que ambos peleadores se enfrentan y aunque el mexicano tiene el título mundial, tendrá la difícil tarea de defenderlo.

“Yo me preparé pensando que sí, que va a llegar un Deiveson Figueiredo con nuevas armas, súper desarrolladas, con una mejor actitud y va a querer derribarme, no lo sé yo me preparé pensando que será otra persona”, dijo Brandon Moreno.

Brandon Moreno y AMLO (Presidencia )

Brandon Moreno sobre Canelo Álvarez

El peleador mexicano, Brandon Moreno habló sobre Canelo Álvarez y lo defendió de las críticas, pues aseguró que Canelo es una persona muy humilde y excelente deportista.

Además, Brandon Moreno dijo no saber las razones por las que en México critican tanto a Canelo pues es el campeón.

“Creo que en México a veces lo critican muchísimo. Pero yo en lo personal, no entiendo por qué. El tipo es increíble. Cuando lo conoces y hablas con él, te das cuenta de por qué es lo que es, por qué es el campeón que es. Es una persona humilde, seria”.

Brandon Moreno ( Tomada de Video)

Brandon Moreno y el día que hizo historia

El mexicano escribió su nombre en la historia el pasado 12 de junio cuando derrotó al brasileño Deiveson Figueiredo y todo México celebró su victoria, pues culminó el triunfo con la peculiar frase de: “Viva México, cabrones”.

Asimismo, Brandon Moreno se convirtió en la inspiración de muchas personas, pues luchó a pesar de tener una vida de retos y carencias pero finalmente lo logró y se quedó como un ejemplo para chicos y grandes.

“Para toda mi gente mexicana, acuérdense que nosotros nacemos donde nosotros chingados queremos, se puede logra un pinche sueño cabrones, se puede lograr y aquí estoy”, dijo.