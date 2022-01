Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre: “Consumía más drogas y nos pegaba”, dijo en sus polémicas declaraciones.

A través de su cuenta de Instagram, Chávez Jr. volvió a hablar de su padre y aseguró que consumía más drogas que él e incluso sufrieron violencia intrafamiliar pues los golpeaba.

“Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él”, mencionó.

Asimismo, aseguró que no es un adicto: “Yo no soy un adicto porque no consumo nada, mi papá consumía más que yo”, dijo.

Julio César Chávez (Agencia M)

Julio César Chávez Jr. arremetió contra sus hermanos

Por otro lado, Julio César Chávez Jr., dijo que sus hermanos no van a rehabilitación pese a que tienen problemas con el alcohol desde hace 5 años.

“Mis hermanos tienen tomando todos los fines de semana desde hace cinco años y no los internan, ¿pero qué pasa? que ellos no generan nada, por eso no lo hacen”.

Por otro lado, dejó claro que ha intentado llevarse bien con su papá, pero generalmente la leyenda escucha a gente que no lo quiere.

“He intentado hacer los pases con mi papá, le hago caso y todo, pero... He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista”.

Chávez Jr. no se presentó a los exámenes médicos (Mexsport)

Julio César Chávez Jr. y su esposa

Julio César Chávez Jr. respondió a su esposa, luego de que hiciera polémicas declaraciones en su contra. El pugilista dijo que no le deja ver a sus hijos.

Chávez Jr. se ha visto envuelto en polémica, luego de que una pelea con su esposa, Frida Muñoz se hiciera pública por lo que ambos se dijeron.