Julio César Chávez Jr. tundió a Canelo: “Le he bajado a varias morras, por eso me tiene coraje”, aseguró el hijo de la leyenda quien también se autoproclamó el más guapo del boxeo.

La rivalidad entre Julio César Chávez Jr. ha trascendido afuera del ring, pues de acuerdo con Chávez Jr. Canelo Álvarez le tiene coraje por algunas situaciones en específico.

Y es que, en una transmisión en vivo, Chávez Jr. aseguró que se ha interpuesto en algunas relaciones del tapatío y por eso es que existe ese coraje. Asimismo, Chávez Jr. dijo que es el más guapo del boxeo.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje” Chávez Jr.

Asimismo, Chávez Jr. contó a sus seguidores sobre sus próximas peleas donde espera poder medirse frente a Eddy Hearn y algunas otras opciones entre las que también se decía que estaba Jake Paul.

“Estamos viendo, ojalá podamos hacer alianza para la siguiente. Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el Flaco, Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie”, dijo.

Chávez Jr. y Canelo (Mexsport)

Julio César Chávez Jr. sobre unirse al Canelo Team

Cabe recordar, que tras el regreso al ring de Julio César Chávez Jr., Eddy Renoso quien encabeza el Canelo Team le envió un mensaje de ánimo.

“Me dio mucho gusto ver a @jcchavezjr1 de regreso al deporte,más allá de esta pelea y lo que venga para el,es de aplaudirse que este de nuevo en pie de guerra y luchando por ser un mejor ser humano! sigue trabajando jr que aún hay mucho camino por recorrer,eres un ganador”, escribió Reynoso.

Luego del mensaje, mucho se hablaba de que el hijo de la leyenda se uniría al equipo de trabajo comandado con Eddy Reynoso.

Sin embargo, Chávez Jr. dejó claro que eso jamás sucedería pues la rivalidad persiste y no ve como algo viable trabajar junto con Canelo.

Chávez Jr. (Mexsport)

Julio César Chávez Jr. y su regreso al ring

Luego de su última derrota contra Anthony Silva, Chávez Jr. se retiró del boxeo durante algunos meses para poder entrenar y regresar en mejor forma.

Regresó para enfrentar a David Zegarra, peleador peruano. El mexicano lo venció por decisión final y acumuló su primer victoria en Sonora.