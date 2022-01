Julio César Chávez Jr. denunció que militares se lo quisieron llevar; denunció que esta no es la primera vez que le pase y dejó entrever que sospecha de su papá.

Fue a través de una transmisión en vivo donde ‘El Hijo de la Leyenda’ compartió el momento exacto en el que, lo que parecen ser militares, lo retienen con la intención de que baje de su automóvil.

Chávez Jr. cuestionó en varias ocasiones la razón de su detención, a los que unos elementos le contestaron que quería que se bajara para “platicar”.

El boxeador sinaloense pregunta a los elementos si no sabe quién es él y que no es ningún delincuente para que lo traten de esa manera, pues apenas salía de su casa.

Julio César Chávez Jr. revela que no es la primera vez; sospecha de su papá

Julio César Chávez Jr. reveló que esta no es la primera ocasión en la que militares o fuerzas policiacas lo detienen aleatoriamente y dejó entrever que sospecha de su papá.

Denunció que ha pasado este tipo de problemas al menos cinco veces en los últimos siete meses e incluso señaló que han llegado a su casa más de 10 personas.

Sobre su papá, Julio César Chávez, el Junior señaló que tenía más de 20 días sin verlo y que ha tenido fuertes discusiones con él en los últimos meses.

“No le pido a nadie, no molesto a nadie. Mi papá tenía como 20 días sin verlo y me dijo que yo hacía algo malo. ¿Él cómo sabe? Es imposible, oye tienes que verlo”, dijo.

Julio César Chávez Jr. ¿tiene problemas con el alcohol?

¿Julio César Chávez Jr. tiene problemas con las drogas? Es un tema del que se ha hablado en muchas ocasiones; sin embargo, hace poco fue su exesposa la que lo aseguró.

Por lo que Frida Muñoz Román ha dicho que Julio César Chávez Jr, es una persona que no sabe lo que dice, debido a los estragos de su enfermedad.

El todavía boxeador profesional contestó a estas acusaciones, asegurando que no toma y que su exesposa no le permite hablar con sus hijos.

“Yo tengo Covid y ella no me ha hablado, no me contestan mis hijos, ella le dice a mi niña que no conteste la tablet. La persona adulta no puede controlar a unos niños y decirles que yo estoy mal”, dijo.