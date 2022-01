El siempre polémico Julio César Chávez Jr. se reúne con su padre tras acusarlo de querer anexarlo; en la reunión también participaron los otros hijos del Gran Campeón Mexicano.

Fue el propio Julio César Chávez quien compartió en redes sociales la reunión que sostuvo con sus tres hijos varones .

De modo que en la foto que acompañó la publicación Chávez aparecieron Julio César, Omar y Cristian ; lo que llamó la atención fue el gesto del Júnior.

Y es que el semblante del susodicho es serio y hasta tenso , contrario al de sus hermanos, a quienes se les observa más relajados.

Recordemos que en los días pasados, Julio César Chávez Jr. arremetió fuertemente contra su padre al grado de acusarlo de querer anexarlo en un centro de rehabilitación.

Además, en una revista aparecieron declaraciones en las cuales el Júnior afirma que Julio César Chávez “no se merece a la familia que tiene” . Aunado a ello, en otra publicación lo acusó de ser un padre y esposo golpeador.

Vaya que Julio César Chávez Jr. ha estado muy activo en contra de su padre en los últimos días, pues también pidió que se le hicieran estudios mentales al Gran Campeón Mexicano.

Esto porque, según el Hijo de la Leyenda, también Julio César Chávez se encuentra afectado por las adiccione s que sufrió hace años.

“Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos, si él está mal otra vez porque a mí me han dicho que... no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne”

Julio César Chávez Jr