Julio César Chávez Jr. aclaró la polémica sobre la sustancia que inhaló en su pelea con Zegarra; tanto el pugilista como su entrenador dejaron claro que no era nada ilícito.

Un video, captó a Julio César Chávez Jr. inhalando una botella de una sustancia tras su regreso al ring en su enfrentamiento contra David Zegarra.

No obstante, luego de las cŕiticas y comentarios sobre una presunta trampa del hijo de la leyenda, fue su entrenador quien aclaró para TV Boxeo, que fue por problemas de salud y no para tener alguna ventaja sobre su contrincante.

“Para aclarar, Julio estaba enfermo, no estaba bien, no estaba al 100%. Entró a la pelea enfermo y quería entrar para demostrar a su gente, no dejarlas mal y no abandonar la pelea. Julio estaba un poco enfermo, él aclaró que era un spray para poder respirar. No era nada que te iba a levantar e ibas a correr y partir queso; era para poder respirar”.

Julio César Chávez Jr. y su regreso al ring

Luego de su última derrota contra Anthony Silva, Chávez Jr. se retiró del boxeo durante algunos meses para poder entrenar y regresar en mejor forma.

Regresó para enfrentar a David Zegarra, peleador peruano. El mexicano lo venció por decisión final y acumuló su primer victoria en Sonora.

El hijo de la leyenda (Osvaldo Aguilar/Mexsport)

Julio César Chávez Jr. y la posibilidad de integrarse al Canelo Team

El pugilista respondió algunas preguntas a través de su cuenta de Instagram. Como era de esperarse, muchos de los cuestionamientos iban en torno a su incorporación al equipo de entrenamiento de Canelo Álvarez.

Chávez Jr. dejó claro que de ninguna manera formaría parte del Canelo Team, comandado por Eddy Reynoso aunque reconoció el trabajo que ha hecho el entrenador.

“Y ahora me quiere entrenar su entrenador este Eddy Reynoso, un saludo. Es muy buena persona, buen entrenador. No, pero ¿imagínense estar ahí?, ¡nombre! prefiero subir sin condición que estar allá”.

Cabe recordar, que Eddy Reynoso envió un mensaje de felicitación a Chávez Jr. por su regreso y escribió que le deseaba lo mejor en sus próximos retos.

“Me dio mucho gusto ver a @jcchavezjr1 de regreso al deporte,más allá de esta pelea y lo que venga para el,es de aplaudirse que este de nuevo en pie de guerra y luchando por ser un mejor ser humano! sigue trabajando jr que aún hay mucho camino por recorrer,eres un ganador”, escribió Reynoso.