Julio César Chávez Jr. respondió a su esposa, luego de que hiciera polémicas declaraciones en su contra: “Tengo Covid y no me habla. No tomo para nada”.

El hijo de la leyenda, confesó que se encuentra contagiado de Covid-19 y en ese proceso, su esposa, no le ha hablado. Cabe recordar que Frida Muñoz Román contó para Despierta América, la tormentosa relación que vivió a lado de Chávez Jr.

Frida Muñoz aseguró que Chávez Jr., ha repetido los mismos patrones que su padre y lo definió como una persona enferma que no sabe lo que hace.

Asimismo, agregó que las adicciones han ocasionado que culpe a los demás de su situción y no ha hecho mucho para cambiarlo.

Julio César Chávez jr (@jcchavezjr)

Julio Cesar Chávez Jr. aseguró que Frida Muñoz no lo deja hablar con sus hijos

Por su parte, el pugilista respondió y aseguró qu e no ha bebido y lo único que hace es irse a entrenar; también recalcó que no le permite hablar con sus hijos.

“Yo tengo Covid y ella no me ha hablado, no me contestan mis hijos, ella le dice a mi niña que no conteste la tablet. La persona adulta no puede controlar a unos niños y decirles que yo estoy mal. Oigan yo no hago más que entrenar, portarme bien, no tomo para nada”.

Asimismo, dejó claro que ha intentado comunicarse pero no ha tenido éxito; aunque admitió que le sigue teniendo cariño.

“Hablé a mi casa, me contestó otra persona y luego ya no me dieron la cara. Tengo las cámaras y todo en mi casa para que ellos estén bien. Si no me enseña las cámaras de mi casa es porque no quiere tener comunicación conmigo ni que mis hijos estén seguros. Yo sí la quiero, pero ella no me quiere, yo sí quiero a mis hijos y sí le hablo a mi familia”.

Chávez Jr. (Mexsport)

Julio César Chávez Jr. y su regreso al ring

Tras la última derrota que sufrió contra Anthony Silva, Chávez Jr. se retiró del boxeo durante algunos meses para poder entrenar y regresar en mejor forma.

Regresó para enfrentar al peleador peruano, David Zegarra. El mexicano lo venció por desición final y acumuló su primer victoria en Sonora.

Aunque, estuvo enmarcado por polémica debido a que inhaló una sustancia de una botella; que más tarde aclaró que se trataba de un tratamiento médico.