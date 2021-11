México.- Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo para enfrentar a David Zegarra. Dicha pelea se llevará a cabo en el próximo mes de diciembre.

Después de su penosa exhibición ante Anderson Silva, Julio César Chávez Jr. volverá a los cuadriláteros para hacerle frente a David Zegarra, experimentado boxeador peruano.

Será el 18 de diciembre cuando Chávez Jr. intente reivindicarse luego de acumular tres derrotas en sus últimos cinco combates.

Recordemos que debido a su poco nivel, su padre el legendario Julio César Chávez pidió su retiro , pero al parecer el Júnior no le hizo caso ni a él ni a sus cientos de detractores.

Fiel a su costumbre, Julio César Chávez prometió salir avante de su pelea ante David Zegarra. Y es que, según el mexicano, se preparó a conciencia para este reto .

Además, Julio César Chávez Jr. dijo sentirse liberado a la hora de anunciar su pelea contra David Zagarra, ya que ahora sólo se preocupa por sí mismo .

Asimismo, el Hijo de la Leyenda, de 37 años , dijo estar tranquilo y pleno, lo cual significará un mejor desempeño arriba del ring.

Cabe señalar que hace unas semanas, el propio Julio César Chávez confirmó que su hijo, Chávez Jr, se encontraba en rehabilitación por haber recaído en las drogas .

“Voy a ganar, ahora estoy más tranquilo. El 18 de diciembre pelearé por el apoyo y ganaré porque ahora estoy mucho más tranquilo, me prepararé mucho mejor, estoy más a gusto. Me preocupé por todos y nadie se preocupó por mí, ahora solo me preocupo por mí y no me preocupo por nadie más”

Julio César Chávez Jr.