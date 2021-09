Julio César Chávez confirma que sus hijos recayeron en las drogas

Julio César Chávez reveló que sus hijos Omar y Julio César Jr. nuevamente tienen problemas de adicciones a las drogas, por lo que actualmente se encuentran en “recuperación”.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Julio César Chávez confesó también que la difícil situación que viven sus hijos ha conducido a un distanciamiento familiar .

Al preguntarle si sus hijos están internados en alguna de sus clínicas de rehabilitación, Julio César Chávez aclaró los jóvenes están recurriendo a otros medios para recuperarse:

“No te puedo decir si están en una clínica, están en recuperación, se están recuperando física y espiritualmente, no necesariamente deben estar en una clínica, están ahorita recapacitando sobre qué es lo que hicieron mal”

Julio César Chávez consideró que los errores de sus hijos han afectado mucho su carrera como boxeadores, pues tienen cualidades que no han logrado explotar:

“Esta vida que han llevado no los lleva a nada bueno, su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados, porque no se preparan a consciencia, porque facultades tienen”

Julio César Chávez