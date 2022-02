El escándalo entre Julio César Chávez Jr. y su exesposa no llega a su fin, pues el pugilista estalló contra ella pero su hija salió en su defensa.

Julio César Chávez Jr. sigue envuelto en polémica, pues esta vez, transmitió en vivo a través de su cuenta de Instagram y decidió seguir criticando a Frida Muñoz, su expareja.

Sin embargo, la hija de Frida comentó en la transmisión del pugilista y aseguró que ya estaba cansada de que hablara mal de su mamá.

No obstante, Julio César Chávez Jr. le dijo que el probelma era entre su mamá y él, aunque no estaba diciendo ninguna mentira y había cosas que no le parecían.

En ese sentido, Frida Guzmán, hija de la exesposa del pugilista le dijo que le deberían cerrar su cuenta de Instagram para que dejara de criticar a su madre.

“Deberían cerrarle la cuenta quítenle el teléfono a este señor. Muchos hemos visto el comportamiento de Julio”, escribió.

Julio César Chávez Jr. arrastra problema con Frida Muñoz

Cabe recordar, que en una entrevista, Frida Muñoz aseguró que Julio César Chávez Jr., ha repetido los mismos patrones que su padre y lo definió como una persona enferma que no sabe lo que hace.

Luego de eso, Julio César Chávez Jr. respondió a sus declaraciones y aseguró que ella no lo dejaba ver a sus hijos. La discusión se hizo más grande y los problemas entre ambos siguen creciendo.

Julio César Chávez Jr. y las polémicas hacia su padre

Julio César Chávez Jr. ha criticado a su padre en numerosas ocasiones , incluso mencionó que no merecía todo lo que tenía.

“¡No merece el éxito, familia, el amor y el respeto que tiene!”, dijo el pugilista para la revista TV Notas.

Para nadie es un secreto que la relación de la leyenda con sus hijos no es la mejor y Chávez Jr aprovecha cada oportunidad para tundir y reprocharle cosas a su padre, recordándole su pasado lleno de adicciones.