Julio César Chávez, “el Gran Campeón”, le daba miedo a su hija cuando llegaba a su casa. Así lo confesó Nicole en una entrevista en el programa ‘Ventaneando’.

Nicole Chávez confesó lo difícil que resultó parte de su infancia por las adicciones que sufría Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador en la historia de México.

“Antes era un caos, no solo había mujeres. Yo no puedo contar una historia fea de él, porque siempre fue muy cuidadoso. No tengo muchas imágenes feas, pero sí recuerdo que le tenía mucho miedo”, contó.

Julio César Chávez y Nicole Chávez (Captura de pantalla)

Si bien, nunca le pegó o le dijo algo a ella, Nicole asegura que “La Leyenda” era muy agresivo en su forma de hablar cuando se enojaba o llegaba ebrio.

“A veces era agresivo, pero no para golpear, sino en su tono de hablar y enojado era el triple. Yo recuerdo que me hacía pipi, me hacía dormida, si era un miedo”, recordó.

Sin embargo, también señala que Julio César Chávez nunca fue mal padre y siempre cuidadoso con sus adicciones, ya que nunca lo hacía en la casa.

“Siempre fue muy cuidadoso. Nunca lo vi tomar, ni drogarse ni mucho menos. Siempre cuidó esa parte. Nunca fue un mal padre”, confesó la también actriz.

Julio César Chávez y su pelea con el Junior

Julio César Chávez confesó en una entrevista con Yordi Rosado que su hijo, Julio César Chávez Jr. no le hablaba del todo por ser amigo del peleador Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición (en Guadalajara), que porque no subieron ellos. Yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron”, confesó Julio César Chávez.

Canelo Álvarez, Julio César Chávez y Nicole Chávez (@nicolechavez98 / Instagram)

Julio César Chávez Jr. también criticó a su papá

Julio César Chávez Jr. siempre ha dado de qué hablar y recientemente lo ha hecho más con sus transmisiones en vivo que hace en su cuenta de Instagram.

‘El Hijo de la Leyenda’ arremetió contra su padre en uno de éstos en vivos por “regañarlo”: “¿Cómo se portó con nosotros cuando estaba joven?, nos golpeó, le pegó a mi mamá y ya lo perdonamos”, dijo.