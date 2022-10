Julián Quiñones y su pareja, Ana Gabriela, vivieron momentos de terror en Guadalajara este domingo 2 de octubre luego de que se desatara una balacera en las inmediaciones de la Plaza Andares.

El futbolista del Atlas FC se encontraba junto a su pareja en Plaza Andares cuando se desató un enfrentamiento con armas de fuego a las afueras entre elementos de la Sedena y un grupo de civiles .

“Que pesadilla acabamos de vivir en Andares, Dios nos proteja siempre siempre a todos” escribió Ana Gabriela a través de su cuenta de Instagram en una historia.

Los aficionados del Atlas FC destacaron lo sucedido, pues Julián Quiñones abandonará al equipo tras finalizar el Apertura 2022 incentivado, quizás, por la inseguridad que se vive en la ciudad de Guadalajara.

Quiñones estaría en la mira de un equipo de la Premier League para incorporarse al futbol de Inglaterra durante los fichajes del mercado de inviern o.

Julián Quiñones. (Captura de Pantalla / Twitter)

Julián Quiñones se despide del Atlas FC tras coronarse bicampeón con el equipo

Julián Quiñones se despidió del Atlas FC este domingo 2 de octubre tras haberse coronado campeón en dos ocasiones con el equipo durante su paso por la Liga MX.

El atacante colombiano de 25 años de edad, estuvo durante tres temporadas defendiendo los colores de la escuadra rojinegra, donde registró un total de 16 goles en 45 partidos disputados .

“Todos sabemos que las despedidas no son fáciles, lamentablemente hoy me toca decirle adiós a una de las mejores etapas en mi carrera y a un grupo que siempre me hizo sentir como en casa durante estos 15 meses ” escribió Julián en su cuenta oficial de Twitter.

La salida de Quiñones se une a la de Diego Cocca, quien dejó de ser el entrenador del club tras haber finalizado su participación en el Apertura 2022.

Julián Quiñones. (Captura de Pantalla / Twitter)

Julián Quiñones: Estadísticas en el Atlas FC

Goles: 16

Asistencias: 7

Partidos jugados: 45

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok