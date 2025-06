El pasado 26 de junio, se dio a conocer que fuentes consultadas por este medio revelaron que José Luis Higuera habría condicionado su voto en la Asamblea de la Liga de Expansión MX, en la cual se discutió el posible regreso del Veracruz, a cambio de 10 millones de pesos.

Esto debido a que, para que se apruebe la mudanza de Celaya a Veracruz, antes se tendría que tener la aprobación por parte de la mayoría de la asamblea, pero José Luis Higuera, dueño y presidente del Atlético Morelia, le habría puesto precio su voto.

Sin embargo, el directivo del conjunto michoacano ya salió a dar su versión de los hechos y aseguró que no es él quien está obstaculizando el regreso de los Tiburones Rojos a la división de plata del balompié mexicano.

José Luis Higuera rompe el silencio tras acusaciones de corrupción en su contra

A través de su cuenta de X, José Luis Higuera compartió un comunicado en el que aseguró que son falsas las acusaciones realizadas en su contra para bloquear el regreso de Veracruz a la Liga de Expansión MX.

Además, José Luis Higuera insinuó que dichas acusaciones son “represalias mediáticas” debido a que forma parte de los equipos que exigen el regreso del ascenso y descenso al balompié mexicano, aunque no expuso prueba alguna.

A la opinión pública pic.twitter.com/CpfreBIy5V — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) June 29, 2025

“Estas estrategias no son nuevas en el futbol mexicano y ya han sido empleadas contra otros actores que han luchado por un sistema más justo…”, declaró el exdirectivo de Chivas y ahora dirigente del Morelia.

No obstante, explicó que para que el futbol regresara al Estadio Luis de la Fuente requería de la aprobación de once clubes, pero la votación terminó con ocho en contra y cinco a favor, por lo que su voto no fue decisivo ni definitivo.

José Luis Higuera, entre los directivos que piden el regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano

La supuesta persecución mediática que acusa José Luis Higuera es debido a que el Club Atlético Morelia está entre los equipos de la Liga de Expansión MX que demandaron a la FMF y a la Liga MX exigiendo el regreso del ascenso y descenso.

Aunque clubes como los Potros de Hierro del Atlante, la Jaiba Brava de Tampico Madero y los Alebrijes de Oaxaca han desistido de la demanda impuesta ante el TAS, otros clubes siguen firmes con el proceso.

Los 10 equipos de la Liga de Expansión que acusaron a la FMF ante el TAS ya fueron víctimas de represalias por su acción (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

La Federación Mexicana de Futbol argumenta que el ascenso está de regreso desde el 2023, aunque está sujeto a requisitos (certificaciones) que no se han cumplido en ninguna temporada a pesar de los esfuerzos realizados por clubes de la división de plata.