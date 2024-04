De forma abrupta, Porto anunció la separación de cuatro de sus futbolistas y entre ellos se encuentra el nombre de Jorge Sánchez. El defensa mexicano no entra en planes del club de Portugal y en México, hasta cuatro clubes de la Liga MX ya piensan en su fichaje.

La aventura de Jorge Sánchez en el futbol europeo no ha sido la esperada. En Ajax fue muy cuestionado y en Porto sumó minutos a cuentagotas. El siguiente paso en su carrera parece estar en México, donde hasta cuatro clubes pelearían por su fichaje.

Enfundado en la camiseta del Club América, Jorge Sánchez triunfó en la Liga MX, por lo que volver al Nido es una opción, pero no la única. A la baraja de posibilidades para continuar con su travesía por las canchas aparecen hasta tres candidatos más.

Todo indica que Jorge Sánchez regresará a Ajax en el verano y de no entrar en los planes como se prevé, podrá negociar con el mejor postor. Será el salario y contrato que le ofrezcan lo que derive en su decisión.

Jorge Sánchez, en la mira de hasta cuatro clubes de la Liga MX

América, Cruz Azul, Rayados y Tigres serían los clubes que pelearían por el fichaje de Jorge Sánchez, quien no la ha pasado nada bien en su aventura por el futbol de Portugal y ya tiene sus maletas listas para volver.

Desde el mercado invernal, Cruz Azul mostró interés por Jorge Sánchez, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el zaguero mexicano se mantuvo en Europa. Ahora, con la nueva decisión del Porto, se espera que el club de la Liga MX vuelva a la carga por su fichaje.

Además de Cruz Azul, Club América mantiene las puertas abiertas para su exjugador. Mientras que en la puja podrían entrar dos expertos en repatriar futbolistas: Rayados y Club Tigres.

El defensa mexicano tiene contrato con Ajax hasta el verano del 2026, por lo que la negociación de los clubes de la Liga MX deberá ser con la directiva de Amsterdam y el agente del futbolista.

¿Por qué Jorge Sánchez fue separado del Porto?

Jorge Sánchez y tres jugadores más fueron separados del Porto bajo el argumento de que “no basta con tener contrato, es necesario más”, de acuerdo a su entrenador, Sérgio Conceição.

El bajo rendimiento de Jorge Sánchez en el Porto es una de las razones de su separación, aunque desde México apuntan que los motivos van más allá del irregular accionar del seleccionado tricolor, pues el tema contractual ha influido en la decisión del cuerpo técnico y la directiva.

El contrato de Jorge Sánchez incluye una cláusula de compra obligatoria en caso de sumar 20 partidos como titular con el Porto. Ya lleva 15 y la directiva no pretende mantener al jugador entre sus filas.

“Entonces lo separan para que no se cumpla esa cláusula, y no comprarlo, porque tampoco le había llenado el ojo al director técnico Sergio Conceiçao, quien muchas veces lo dejaba en la banca, lo utilizaba de relevo... te hago a un lado quedando siete partidos, no cumples los 20 y cada quien para su casa”, explicó el comunicador Fernando Schwartz.

De no cumplir con los 20 partidos de titular como se pronostica, Jorge Sánchez volverá al Ajax y desde la Liga MX ya comenzaron a salir las llamadas para repatriarlo.

Ajax desembolsó alrededor de 5 millones de euros (90 millones de pesos mexicanos) por su fichaje en el verano del 2022; dos años después recibirá cerca de 4 mde (72 millones de pesos mexicanos).

