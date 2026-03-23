El jersey de Shohei Ohtani rompió récord luego de que se vendiera en más de 26 millones de pesos en una subasta.

El jersey fue utilizado por Shohei Ohtani durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en la victoria de Japón 13-0 sobre China Taipéi, el pasado 6 de marzo.

La camiseta se vendió por 1.5 millones de dólares, poco más de 26 millones de pesos en MLB Auctions y se convirtió en el precio más alto jamás pagado por un jersey del beisbolista japonés.

Jersey de Shohei Ohtani recibió 298 ofertas en la subasta

Shohei Ohtani utilizó el jersey subastado en el encuentro contra China Taipéi, celebrado en el Tokyo Dome y ahí conectó un grand slam, así como cinco carreras.

Durante los siete días que duró la subasta, el jersey de Shohei Ohtani con el número 16 acumuló 298 ofertas, lo que representa un aumento considerable con respecto a la venta en MLB Auctions de 2023, cuando la franela de Ohtani de un juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol contra Australia se vendió por más de 126 mil dólares.

Jersey de Shohei Ohtani rompe récord al venderse en más de 26 millones de pesos. (captura)

Cabe mencionar que el furor por el beisbolista japonés es impresionante, pues en los últimos tres meses dos tarjetas con parches de franelas usadas por Ohtani en juegos y firmas impresas superaron los 2 millones de dólares en subasta.

Pelota de Shohei Ohtani estableció cifras históricas en 2024

La pelota del jonrón 50 de Shohei Ohtani en 2024, que estableció la primera temporada 50-50 en la historia de las Grandes Ligas se vendió por 4.39 millones de dólares a la firma de inversión taiwanesa UC Capital en octubre de 2024.

Dicha cifra estableció un precio récord para una pelota de beisbol de las Grandes Ligas.