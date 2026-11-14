Jamaica vs México se enfrentan en los cuartos de final de la Nations League con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 14 de noviembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: Jamaica vs México
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Nations League
- Fecha: Sábado 14 de octubre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: National Stadium
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports
Jamaica vs México: A qué hora es el partido de cuartos de final de la Nations League
El sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19 horas será el partido Jamaica vs México, como parte de los cuartos de final de la Nations League.
Jamaica vs México: ¿Dónde ver el el partido del Tri los cuartos de final de la Nations League?
El partido Jamaica vs México iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: Jamaica vs México
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Nations League
- Fecha: Sábado 14 de octubre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: National Stadium
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports