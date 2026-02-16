Isaac Del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour y este martes 17 de febrero defiende el liderato en la Etapa 2. Transmiten ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas.
- Evento: UAE Tour 2026
- Fecha: Martes 17 de febrero de 2026
- Sede: Emiratos Árabes Unidos
- Fase: Etapa 2
- Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas
- Hora: 3 horas, tiempo del centro de México
Isaac del Toro en UAE Tour: Hora para ver al mexicano en la Etapa 2
A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 2 del UAE Tour que lidera el ciclista mexicano Isaac del Toro.
Isaac del Toro en UAE Tour: Canal para ver al mexicano en la Etapa 2
Las plataformas ESPN, Disney+ y Flobikes trasnmiten la UAE Tour en la que compite Isaac del Toro.
UAE Tour: Recorrido y perfil de la Etapa 2
El UAE Tour continúa el martes 17 de febrero con la disputa de la Etapa 2, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.
- Con inicio y final en Hudayriyat Island, la etapa 2 del UAE Tour cuenta con un recorrido de 12,2kilómetros y se disputará bajo el formato de contrarreloj individual.
- La jornada está dividida en dos partes: la primera favorable para los rodadores y la segunda para los perfiles más técnicos.