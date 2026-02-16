Isaac Del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour y este martes 17 de febrero defiende el liderato en la Etapa 2. Transmiten ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas.

Evento: UAE Tour 2026

Fecha: Martes 17 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 2

Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Isaac del Toro hoy: El ciclista mexicano gana la primera etapa del UAE Tour (@TeamEmiratesUAE)

Isaac del Toro en UAE Tour: Hora para ver al mexicano en la Etapa 2

A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 2 del UAE Tour que lidera el ciclista mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro en UAE Tour: Canal para ver al mexicano en la Etapa 2

Las plataformas ESPN, Disney+ y Flobikes trasnmiten la UAE Tour en la que compite Isaac del Toro.

Evento: UAE Tour 2026

Fecha: Martes 17 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 2

Transmisión: ESPN, Disney+ y Flobikes a las 3 horas

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

UAE Tour: Recorrido y perfil de la Etapa 2

El UAE Tour continúa el martes 17 de febrero con la disputa de la Etapa 2, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.