Isaac del Toro vuelve a la bicicleta el sábado 10 de octubre en busca del triunfo en el Giro de Lombardía 2026. Con transmisión por ESPN y Disney+ en México, el evento inicia a las 2:30 horas.

Isaac del Toro llega tras quedar fuera del podio en el Gran Piemonte 2026, el jueves 8 de octubre.

Evento: Giro de Lombardía 2026

Fase: Carrera de un día

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 2:30 horas

Recorrido: 239 kilómetros

Sede: Bérgamo-Como, Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro confía en lograr un buen resultado en el Giro de Lombardía 2026 (mexsport / Stefano Sirotti)

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Isaac del Toro correrá para el UAE Team el Giro de Lombardía 2026, este sábado 10 de octubre en Italia.

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A partir de las 2:30 horas inicia el Giro de Lombardía 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

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Transmisión para ver a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026 por ESPN y Disney+.

Evento: Giro de Lombardía 2026

Fase: Carrera de un día

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 2:30 horas

Recorrido: 239 kilómetros

Sede: Bérgamo-Como, Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido del Giro de Lombardía 2026

El Giro de Lombardía 2026 llega a su edición 120, el último Monumento del ciclismo del año conocido como la Clásica de las hojas muertas.

Con una trazado de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, el Giro de Lombardía 2026 presenta un perfil con 9 ascensiones puntuables.