Inter de Milán vs Stuttgart chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Inter de Milán vs Stuttgart

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio San Siro

Transmisión: Fox One o HBO Max

Inter de Milán vs Stuttgart: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el miércoles 25 de noviembre de 2026 que se disputará el Inter de Milán vs Stuttgart en la Jornada 5 de la Champions League.

Inter de Milán vs Stuttgart: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Inter de Milán vs Stuttgart, de la Jornada 5 de la Champions League.

Inter de Milán vs Stuttgart: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Inter de Milán vs Stuttgart podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.