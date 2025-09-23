Hannah Hampton es una de esas jugadoras que cuentan con una historia de vida digna de contar, ya que nació con estrabismo y aunque le “advirtieron” que no podía jugar futbol, no paró hasta alcanzar su sueño.

Desde que era niña, Hannah escuchó muchas veces la frase “no puedes jugar futbol”, sin embargo a ella no le importó, se sometió a cirugías y tratamientos para tratar de corregir su estrabismo, hasta que logró llegar al máximo circuito de su país.

Actualmente tiene 24 años, juega con el Chelsea en la Women’s Super League, fue clave para que Inglaterra ganará la Eurocopa 2025 y hoy fue galardonada como la mejor portera del año.

Hannah Hampton es un claro ejemplo de perseverancia, la portera inglesa superó el estrabismo para poder cumplir su sueño de ser futbolista profesional y hoy a sus 24 años puede presumir varios títulos en lo colectivo y en lo individual.

El estrabismo, es una condición en la que los ojos no pueden alinearse en la misma dirección, por ello al inicio de la carrera de Hannah Hampton la portera presentó algunas dificultades sobre todo con la visión a distancia.

Lo que le provocó dedos rotos y sangrados de nariz, pero eso no ha sido impedimento para que Hampton decida abandonar su sueño y hoy en día ya puede presumir de: 2 Ligas de Inglaterra, 1 FA Cup, 1 Women’s League Cup, 2 Eurocopas y 1 Finalissima Femenil.

Hannah Hampton parándole el penal a la mejor jugadora del mundo.



Tremendo lo de la portera de Inglaterra pic.twitter.com/UT3wPdT7gl — lunatic 🦅Claire americanista (@sunylunaa) July 27, 2025

Hannah Hampton recibió por primera vez el Trofeo Yashin Femenil en este 2025

A su corta edad y con un futuro alentador, Hannah Hampton ya cuenta con un amplio palmarés que ha conseguido con su club y selección, pero recientemente ha sido reconocida en lo individual.

En la reciente edición de la Eurocopa Femenina 2025, fue clave para que Inglaterra ganará la final ante España, al detener penaltis por lo que fue reconocida como la MVP de dicho partido.

Por su gran actuación con Inglaterra y con el Chelsea con quien ganó la Liga y llegó a las semifinales de la Champions League Femenina, Hampton recibió este lunes 22 de septiembre el Trofeo Yashin Femenil.

🧤 GIANLUIGI DONNARUMMA AND HANNAH HAMPTON THE 2025 YACHINE TROPHY WINNERS!#ballondor pic.twitter.com/fkUGyIwBzW — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Por primera vez en la historia de la ceremonia del Balón de Oro, se reconoció a la mejor portera del año y la arquera inglesa fue la elegida para recibir este galardón de las manos de una histórica como lo es Mary Earps.