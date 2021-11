Rafa Márquez elogia a Edson Álvarez: “Es mi gallo, tiene ese carácter para ser líder”

Rafa Márquez ve a Edson Álvarez como el próximo líder de la Selección de futbol de México y aseguró que tiene todas las cualidades que lo llevarán a ser un referente.

Una de las voces autorizadas para hablar del combinado nacional, es sin duda Rafa Márquez, un jugador histórico en el Tri, quien aseguró que Edson Álvarez es uno de los mejores jugadores del combinado nacional y podría hacer la diferencia.

" Edson Álvarez es uno de mis gallos, tiene ese carácter, ese temperamento para ser líder. Aparte está en una posición que necesita ser líder, ese medio campo en el cual se necesita equilibrio defensivo y ofensivo”.

“Creo que también lo está haciendo bastante bien en Holanda y esperando, ojalá que pueda tener una oportunidad en una Liga todavía más competitiva que la de Holanda”, agregó para TUDN.

Cabe recordar, que Edson Álvarez fue uno de los jugadores que se notó notablemente afectado luego de la derrota que sufrieron contra Estados Unidos en la eliminatoria mundialista, pese a que fue uno de los mejores jugadores del partido.

Edson Álvarez (Mexsport )

Rafa Márquez opina sobre el desempeño de la Selección de futbol de México

Sin duda, el desempeño de la Selección de futbol de México ha decepcionado a las fanáticos, debido a que han caído en dos finales contra el país vecino y esta vez perdieron el liderato del octagonal.

Por ello, Rafa Márquez aseguró que el equipo vive un proceso de estancamiento y dijo que son varios los factores que frenan el crecimiento.

“Creo que estamos en un estancamiento en el cual no hemos progresado, no hemos tenido quizás el nivel que debería tener una Selección o un futbol mexicano, por distintas cuestiones”.

" Hay ciertos baches en los cuales se cortan a veces sus procesos, o al menos los que tienen mucha calidad se saltan esos baches, pero hay otros a los que que no les dan continuidad para poderlos formar y tratar de tener más competencia o más nivel, mejores jugadores, no es nada más una situación, son varias que no dejan que el futbol mexicano no crezca como debería” , agregó.

Rafa Márquez. (Mexsport)

La afición explota contra Gerardo Martino

Sin duda, la última derrota frente a Estados Unidos fue un golpe duro para el Tri y sobre todo para Gerardo Martino quien fue tundido por la afición luego de los resultados.