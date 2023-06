La gimnasta mexicana Alexa Moreno sufrió una dura caída mientras competía en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que pondría en riesgo la medalla de oro a la que aspira.

Alexa Moreno, quien ha brillado con luz propia en los últimos años, tuvo esa dura caída mientras realizaba su rutina en las barras asimétricas.

Gimnasia #SanSalvador2023



En su intervención @alexa_moreno_mx tuvo este percance, hecho que pone en duda la medalla de oro para México. Su rostro al caer lo hace notorio. pic.twitter.com/dzL5v4ZJdw — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 25, 2023

Alexa Moreno se recuperó de caída en Juegos Centroamericanos

La caída de Alexa Moreno ocurrió en la prueba por equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador 2023.

La gimnasta olímpica en los eventos realizados en Rio 2016 y Tokio 2020 sufrió una dura caída durante su intervención, un percance que afectó a México en la lucha por el primer lugar de la competencia.

Alexa Moreno había brillado en el salto de caballo, su especialidad, pero al llegar a las barras asimétricas, no tuvo la misma suerte.

En los primeros instantes de su presentación, Alexa Moreno se vio segura, sin embargo, en un momento no pudo sujetarse y cayó de cara contra la colchoneta.

Alexa Moreno se levantó para continuar, aunque la decepción se le veía reflejada en el rostro, al saber que su error ponía en riesgo el futuro de México rumbo a la medalla de oro.

La gimnasta mexicana retomó su rutina y la terminó de buena manera. Después continuó en la viga de equilibrio, en la que cumplió con buena presentación.

“Al principio sí estaba un poco nerviosa, más de lo que esperaba”, reconoció Alexa Moreno en entrevista posterior a la participación en la que tuvo una dura caída.

Alexa Moreno confía en recuperar su nivel en Juegos Centroamericanos

Alexa Moreno aceptó que le hace falta competir más, pues eso le ayudará a centrarse más en esa línea de pensamiento que la hace saltar mejor, y con ello evitar más caídas.

“Después me sentí bien, bastante segura, creo que puedo hacer más, traté de hacer lo mejor posible”, agregó una sonriente Alexa Moreno, quien confía en que no haya más caídas en su participación en los Juegos Centroamericanos.

Eso sí, Alexa Moreno aclaró que el haber sido abanderada nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe no la distrajo. “Lo del abanderamiento no lo sentí como una carga, sino como un honor, me gustó estar ahí, fue una motivación”.

Tras su caída, Alexa Moreno confía en un buen cierra para el equipo de gimnastas mexicanos. “A nivel de equipo nacional si quisiera darle más tranquilidad a mi equipo, pero todavía no puedo llegar a ese nivel”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok