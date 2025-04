La Fórmula 1 estaría buscando hacer un Gran Premio en Madrid, España, sin embargo revelaron el que sería el circuito y no gustó nada.

Y es que la Fórmula 1 busca seguir expandiéndose con nuevos grandes premios por el mundo, bueno, si al mundo lo consideramos como los países que tienen más dinero. Tal es el caso de España que tiene el de Cataluña y ahora podría tener el de Madrid.

Incluso, España también tenía el circuito de Valencia también y se llamaba el GP de Europa, sin embargo este dejó de correrse en 2012.

Valencia era un circuito callejero como el que se pretende hacer en la capital. Veamos el porqué es tan polémico.

Fórmula 1: Revelan cómo será el circuito del Gran Premio de Madrid y está causando mucha polémica

Como vimos, la Fórmula 1 podría realizar el Gran Premio de Madrid en el futuro, un poco lejano. Así porque se tiene construir y el circuito.

Sin embargo, gracias a la tecnología se logró simular la que sería la pista del Gran Premio de Madrid. Sería un circuito callejero con muchas curvas rápidas y lentas.

Se puede ver que la recta principal, un monoplaza podría llegar a su velocidad punta, pero baja demasiado por las 2 chicanas. Incluso en el el video se puede ver que el que está en el simulador pierde el auto.

Esta mezcla de Zandvoort y Miami tiene todo para dar carreras aburridas. Circuito estrecho, sin rectas útiles para el adelantamiento... será exigente para el piloto en qualy pero ofrecerá auténticas procesiones los domingos. Malas sensaciones con este #MadRing. pic.twitter.com/wwhga0e8Hy — Diego Alonso (@DiegoAlonsoF1) April 24, 2025

¿Por qué el circuito del Gran Premio de Madrid podría ser un fracaso?

Debido a que un autódromo necesita de mucho espacio para ser construido, se ha optado muchas veces a usar las calles de la cuidad para recrearlos. Así sería el Gran Premio de Madrid.

Las pistas callejeras tienen varios problemas. Es cierto que muchas veces ponen al límite al piloto, por el poco espacio que tienen para manejar y la precisión que necesitan, pero no hay adelantamientos.

Es decir, muchas veces las clasificaciones son las más emocionantes, porque los carros no pueden rebasar durante la carrera. De hecho, el circuito tan icónico como lo es el de Mónaco, hay gente que ya no lo quiere, debido a que ya no es emocionante.