La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de la Comisión Disciplinaria, anunció la apertura de una investigación por los hechos ocurridos durante el partido entre Santos Laguna y Atlas, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que surgieran señalamientos sobre un presunto caso de espionaje.

Mediante un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria informó que el proceso se inició con base en los reportes presentados por los oficiales del encuentro disputado en el Estadio Corona.

“La Comisión Disciplinaria informa que inició una investigación en seguimiento a los hechos reportados en los informes oficiales del partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, disputado entre Santos Laguna y Atlas. La Comisión Disciplinaria realizará el análisis y, una vez concluido, emitirá la resolución correspondiente”.

Santos entregó evidencia sobre el presunto espionaje en el partido ante Atlas

El caso tomó relevancia luego de que Santos Laguna informara que entregó evidencia a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido durante el encuentro.

La controversia surgió tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa a integrantes del cuerpo de trabajo del Atlas en las inmediaciones del vestidor de Santos durante el medio tiempo del partido.

Aunque ya habían transcurrido más de 72 horas desde la celebración del encuentro, fue hasta este martes cuando la Comisión Disciplinaria confirmó el seguimiento formal del caso.

FMF abre investigación por presunto espionaje en el Santos vs Atlas. (captura)

¿Qué medidas tomará la FMF tras las pruebas presentadas por Santos?

Por ahora, no existe ninguna sanción contra Atlas y la investigación continúa en curso.

Será en los próximos días cuando la FMF determine si hubo alguna infracción al reglamento y, en caso de encontrar elementos suficientes, anuncie las medidas disciplinarias correspondientes.