¿Lesionaron a propósito a Stephen Curry en las Finales de la NBA? Al Horford, de los Boston Celtics, lastimó al de los Golden State Warriors.

Al Horford, jugador de los Boston Celtics, ha negado que haya querido lesionar a Stephen Curry de los Golden State Warriors de la NBA, a propósito.

Horford cayó encima del pie izquierdo de la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, dejándolo fuera del tercer juego por el título de la NBA. El juego ya estaba en el último cuarto.

Los Boston Celtics van arriba en la serie 2-1, después del tercer juego celebrado en el TD Garden, en el que ganó 116 a 100.

“Estaré bien”, declaró Curry al finalizar el juego.

“Obviamente tengo algo de dolor, pero estaré bien. Vamos a ver cómo nos sentimos mañana (hoy) y seguro nos reportaremos para el viernes”, cuando se desarrollará el tercer partido.

Al Horford no se disculpa

El dominicado Al Horford, de los Boston Celtics, quien tuvo un encontronazo con Stephen Curry de los Golden State Warriors, negó que se vaya a disculpar con su rival, después de que éste haya salido lesionado.

“Fui por el balón, fue una jugada entre dos jugadores que fueron con todo por ganar la pelota, no creo que haya ningún tipo de polémica”, mencionó.

El mismo Curry ha mencionado que no piensa que haya existido dolo en esa jugada: “La verdad es que no la ha visto, no sé si se pudo evitar”.

Agregó que el cuerpo de Horford de los Celtics, “es grande, es corpulento, pero en lo que pensaba en esos momentos, era en sacar mi pie de ahí”.

Stephen Curry asegura que regresará

Fuera de toda la polémica que se ha desatado después de esa jugada con Al Horford, Stephen Curry aseguró que estará listo para volver a la serie por el título.

“Vamos a ver cómo responde la pierna. La realidad es que no hay mucho más que decir. No creo que me vaya a perder el juego”, añadió.

En la serie final, Stephen Curry promedia 31.1 puntos, 6 triples y 3.7 asistencias.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok