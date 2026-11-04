Fenerbahce vs Liverpool juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Fenerbahce vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce 0-3 Liverpool es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Fenerbahce 0-3 Liverpool.

Fenerbahce vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Fenerbahce

  • Portero: Ederson
  • Defensas: Nélson Semedo, Jérémy Jacquet, Milan Škriniar, Levent Mercan
  • Mediocampistas: N’Golo Kanté, Bartuğ Elmaz, Mason Greenwood, Talisca y Muhammed Kerem Aktürkoğlu
  • Delantero: Vedat Muriqi

Liverpool

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Ronald Araújo, Joe Gomez, Milos Kerkez y Kostas Tsimikas
  • Mediocampistas: Wataru Endō, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister y Bradley Barcola
  • Delantero: Alexander Isak

Hora y canal del partido: Fenerbahce vs Liverpool en La Champions League

Fenerbahce vs Liverpool se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

  • Partido: Fenerbahce vs Liverpool
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Şükrü Saracoğlu
  • Transmisión: HBO Max o Fox One