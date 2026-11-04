Fenerbahce vs Liverpool juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.
Fenerbahce vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Fenerbahce 0-3 Liverpool es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Fenerbahce 0-3 Liverpool.
Fenerbahce vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Fenerbahce
- Portero: Ederson
- Defensas: Nélson Semedo, Jérémy Jacquet, Milan Škriniar, Levent Mercan
- Mediocampistas: N’Golo Kanté, Bartuğ Elmaz, Mason Greenwood, Talisca y Muhammed Kerem Aktürkoğlu
- Delantero: Vedat Muriqi
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Ronald Araújo, Joe Gomez, Milos Kerkez y Kostas Tsimikas
- Mediocampistas: Wataru Endō, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister y Bradley Barcola
- Delantero: Alexander Isak
Hora y canal del partido: Fenerbahce vs Liverpool en La Champions League
Fenerbahce vs Liverpool se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: Fenerbahce vs Liverpool
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Şükrü Saracoğlu
- Transmisión: HBO Max o Fox One