Fenerbahce vs Liverpool juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Fenerbahce vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce 0-3 Liverpool es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Fenerbahce 0-3 Liverpool.

Fenerbahce vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Fenerbahce vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Fenerbahce

Portero: Ederson

Defensas: Nélson Semedo, Jérémy Jacquet, Milan Škriniar, Levent Mercan

Mediocampistas: N’Golo Kanté, Bartuğ Elmaz, Mason Greenwood, Talisca y Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Delantero: Vedat Muriqi

Liverpool

Portero: Alisson Becker

Defensas: Ronald Araújo, Joe Gomez, Milos Kerkez y Kostas Tsimikas

Mediocampistas: Wataru Endō, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister y Bradley Barcola

Delantero: Alexander Isak

Hora y canal del partido: Fenerbahce vs Liverpool en La Champions League

Fenerbahce vs Liverpool se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.