Fenerbahce vs Liverpool se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

Partido: Fenerbahce vs Liverpool

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Şükrü Saracoğlu

Transmisión: HBO Max o Fox One

Fenerbahce vs Liverpool: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Fenerbahce vs Liverpool de la Jornada 4 de la Champions League.

Fenerbahce vs Liverpool: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 11:45 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Fenerbahce vs Liverpool.

Fenerbahce vs Liverpool: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Fenerbahce vs Liverpool podrá verse a través de HBO Max o Fox One.