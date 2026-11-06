La Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA enfrenta a FC Juárez vs Rayadas; pronóstico 1-3 en la cancha de las fronterizas. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez 1-3 Rayadas es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>FC Juárez 1-3 Rayadas.

FC Juárez vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Rayadas, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portera: Emily Alvarado

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Nataly Roque y Meghan Cavanaugh

Mediocampistas: Miriam Castillo, Amanda Pérez, Noemi Granados y Yunaira López

Delanteras: Norma Palafox y Enequia Lunjamila

Rayadas

Portera: Ana Gaby Paz

Defensas: Alejandra Calderón, Tanna Sánchez, Daiana Da Silva y Samantha Simental

Mediocampistas: Marcela Restrepo, Diana García y Nicole Pérez

Delanteras: Lucía García, Christina Burkenroad y Jermaine Seoposenwe

FC Juárez vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Rayadas chocan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 20:10 horas, por Fox One y Tubi.