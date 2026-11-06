La Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA enfrenta a FC Juárez vs Rayadas; pronóstico 1-3 en la cancha de las fronterizas. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez 1-3 Rayadas es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>FC Juárez 1-3 Rayadas.
FC Juárez vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Rayadas, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Nataly Roque y Meghan Cavanaugh
- Mediocampistas: Miriam Castillo, Amanda Pérez, Noemi Granados y Yunaira López
- Delanteras: Norma Palafox y Enequia Lunjamila
Rayadas
- Portera: Ana Gaby Paz
- Defensas: Alejandra Calderón, Tanna Sánchez, Daiana Da Silva y Samantha Simental
- Mediocampistas: Marcela Restrepo, Diana García y Nicole Pérez
- Delanteras: Lucía García, Christina Burkenroad y Jermaine Seoposenwe
FC Juárez vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Rayadas chocan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 20:10 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Rayadas
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi