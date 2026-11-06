FC Juárez vs Rayadas chocan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 20:10 horas, por Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Rayadas
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido FC Juárez vs Rayadas.

FC Juárez vs Rayadas: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 20:10 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido FC Juárez vs Rayadas de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

FC Juárez vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El partido FC Juárez vs Rayadas podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Rayadas
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Fox One y Tubi