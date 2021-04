Faustino Asprilla señaló que Carlos Reinoso intentó amañar un partido cuando era entrenador del Atlante.

Faustino Asprilla volvió a dar de que hablar con fueres declaraciones. Ahora lo hizo en contra de Carlos Reinoso, a quien acusó de intentar amañar un partido cuando era entrenador de los Potros de Hierro del Atlante.

En entrevista con ESPN, el 'Tino' Asprilla recordó que un partido en el que si Atlante perdía 4-0 quedaba fuera de la Liguilla. Al medio tiempo ya iban perdiendo 2-0 y, cuando esperaba una charla motivadora por parte de Reinoso, el chileno pidió a varios jugadores que se hicieran expulsar para aprovechar el reglamento.

Sin embargo, el futbolista colombiano no estuvo de acuerdo con esta decisión, por lo que le dijo a sus compañeros que tenían que mejorar y tratar de ganar el partido.

“Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar qué teníamos que mejorar. Entra y le dice a los jugadores más jóvenes: 'si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto" Faustino Asprilla

"Carlos Reinoso, lo más malo que me pasó como futbolista", Faustino Asprilla

Faustino Asprilla, quien tuvo una breve etapa en el futbol mexicano con el Atlante, señaló que tener a Carlos Reinoso como entrenador fue de lo peor que le pasó en su carrera, pues aseguró que el chileno no sabía nada de futbol.

"Yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. (Reinoso) Es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a ese señor como entrenador. No le aprendía nada. No sabe nada” Faustino Asprilla

Faustino Asprilla Mexsport

¿Quién es Faustino Asprilla?

Faustino Asprilla fue un histórico goleador colombiano que tuvo grandes momentos en el futbol de Europa, sobre todo en la Serie A con el Parma, y en la Premier League con el Newcastle.

Después de perder protagonismo en Europa, Asprilla regresó al continente americano de la mano del Atlante en la Liga MX. Con los Potros de Hierro, el 'Tino' sólo jugó 12 partidos y anotó tres goles antes de irse al futbol chileno.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Asprilla ataca a un personaje relacionado con el futbol mexicano. Ya lo hizo con Miguel 'Piojo' Herrera, además de que también criticó a "los mexicanos" por no valorar a Juan Carlos Osorio.