Un exjugador del Club Chivas está “queriéndose jubilar” con la reventa de boletos para la final ante Club Tigres, tal como fue exhibido en redes sociales.

Se trata del Chatón Enríquez, quien jugara hace años para el Club Chivas y que, desde su propia cuenta de Twitter, promocionó sus servicios como revendedor de boletos.

Y es que en primera instancia escribió: “Ahuevo todavía me quedan boletos para el que quiera. Los que no a verlo en su casa”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de fans comentaron la publicación, pues nadie se quiere quedar fuera de la final entre Chivas y Tigres.

Unos le preguntaron por el precio de los boletos, mientras que otros lo criticaron por dedicarse a la reventa ilegal.

Reventa del Chatón Enríquez (Twitter)

¿Hasta en 30 mil pesos un boleto vendido por exjugador del Club Chivas?

Cabe señalar que este sábado 27 de mayo se pusieron a la venta los últimos boletos para la final, pero cientos se quedaron sin los suyos, ante lo cual volvió a escena el Chatón Enríquez, exjugador del Club Chivas.

“¿Para qué engañarnos diciendo que sí hay venta general Chivas? Si boletomovil nunca cargó y al minuto ya decía que estaban agotados”, a lo que el exjugador contestó: “Yo sí tengo, ¿cuántos quieren?”.

Acto seguido un fan exhibió al Chatón Enríquez, exjugador de las Chivas, a través de unas capturas de pantalla en donde supuestamente el susodicho ofrece boletos cuyo precio oscila entre los 25 y 35 mil pesos.

No sé sabe si las capturas fueron reales, así como el ofrecimiento de Chatón Enríquez, puesto que publicó luego de todo esto: “Cabrón no tengo… pero parece que si tienen mucho dinero para pagar. No he vendido ni uno ni para mi”

Reventa del Chatón Enríquez (Twitter)

Exjugador del Club Chivas explota por comentarios

Pero el propio Chatón Enríquez, exjugador del Club Chivas, se contradijo en su siguiente publicación, pues lanzó un “arriba la reventa”.

Además, explotó por todos los comentarios que le llegaron por andar haciéndola de revendedor luego de que acabara prematuramente su carrera futbolística.

“Si cuando era jugador me valía madres su opinión imagínate ahorita. Soy mil veces, pero de lo que creen. Buenas noches. Arriba las chivas, la doble moral y la reventa”, escribió.

Chatón Enríquez ganó con México la medalla e oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero después de eso jamás se pudo consolidar en Primera División.

