Club Chivas iría con todo por Luis Chávez, daría una importante cantidad a cambio por el actual jugador de Club Pachuca.

Y es que, Luis Chávez fue la revelación en la Copa Mundial de Qatar 2022 y tras su desempeño ahí y en Club Pachuca, ha sido pretendido por distintos clubes de la Liga MX, entre ellos, Club Chivas.

Sin embargo, el Rebaño tendría que desembolsar una importante cantidad por el futbolista de los Tuzos, de acuerdo con Transfermarkt, el jugador está valuado en 114 millones de pesos.

Pero, ese precio, es por si algún club de Europa está interesado, pero si alguien de la Liga MX quiere hacerse de sus servicios, el costo aumentará.

Es por eso, que si Club Chivas quiere ficharlo, tendrá que pagar cerca de 175 millones de pesos , una cantidad muy elevada para que los Tuzos lo dejen ir.

Luis Chávez (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Rayados de Monterrey se suma en la carrera por Luis Chávez

No obstante, Club Chivas no sería el único interesado en Luis Chávez, sino que Rayados de Monterrey también está interesado en el jugador.

Y como bien es sabido, el dinero no es problema para los equipos regios, por lo que podrían darle a Club Pachuca lo que pida sin mayor problema.

Aunque, Luis Chávez dijo para Fox Sports que el irse allá podría acortar sus posibilidades de emigrar a Europa.

“Pachuca me dio luz verde. Negocié con él, fue muy sincero y me dijo ‘siento que ir a Monterrey me puede limitar la puerta de ir a Europa’. Es tema cerrado”, agregó.

Luis Chávez y su intención de ir a Europa

Pese a tener jugosas ofertas en el futbol mexicano, Luis Chávez ha expresado varias veces su deseo de emigrar al viejo continente.

Incluso, aseguró hace unos meses que no importara la edad que tuviera, es un sueño que quiere cumplir y espera que la oportunidad llegue pronto.

“Así tenga 35 años la prioridad es buscar salir de México. Es lo que más te ilusiona de ese posible paso a Europa”, dijo para ESPN.

