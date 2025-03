Desafortunadas noticias para un exjugador de Cruz Azul, quien incurrió en un delito en Dinamarca. Una falta que si bien no es tan grave en México sí lo es en el país europeo y que hasta lo llevaría a perder su libertad.

La indisciplina del exjugador de Cruz Azul en Dinamarca llegó en un momento clave en su carrera, se encontraba en pleno ascenso, con regularidad en su equipo y como parte de la Selección Mexicana.

El delito por el que fue castigado el exjugador de Cruz Azul en Dinamarca causó eco en México, pues la Selección Mexicana ya se pronunció al respecto.

El futbolista en cuestión es Rodrigo Huescas, exjugador de Cruz Azul y actual futbolista del Copenhague de Dinamarca.

¿Cuál fue el delito por el que acusan a Rodrigo Huescas en Dinamarca?

Rodrigo Huescas, exjugador de Cruz Azul, fue sancionado por la justicia danesa debido a que violó las leyes de tránsito. El futbolista del Copenhague de Dinamarca condujo a 111 kilómetros por hora en una zona de 50 km/h.

Al exjugador de Cruz Azul le fue retirada su licencia de conducir y deberá cumplir con una sanción de 20 días de prisión incondicional.

“He cometido un gran error y pido disculpas por haber mostrado tan mal juicio. Lo lamento mucho y acepto las consecuencias sin dudarlo. Nosotros, los jugadores, somos modelos para seguir para las futuras generaciones, y en esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad”, dijo Rodrigo Huescas.

La Selección Mexicana lanzó un comunicado sobre la grave indisciplina del exjugador de Cruz Azul

A través de un comunicado, la Selección Mexicana dio a conocer la sanción a la que fue acreedor el exjugador de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, luego de violar las leyes de tránsito en Dinamarca.

“El lateral derecho mexicano ha violado las leyes de tránsito. La sanción es la pérdida de su licencia de conducir, así como 20 días de prisión incondicional después de exceder el límite de velocidad. Huescas condujo a 111 km/h en una zona de 50 km/h”, señaló el comunicado.

No obstante, el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, señaló que el futbolista podría evitar la prisión y simplemente cumplir su sanción con trabajo comunitario o una multa económica.

Comunicado de la Selección Mexicana sobre Rodrigo Huescas. (@miseleccionmx)

El Copenhague de Dinamarca también se pronunció sobre la indisciplina de Rodrigo Huescas

El director deportivo del Copenhague de Dinamarca, Sune Smith-Nielsen, se pronunció tras la indisciplina del exjugador de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, y aseguró que su actuar fue inaceptable.

“Es inaceptable que no cumplas la ley y al mismo tiempo expongas a otros al peligro con tus acciones. Como futbolista del F.C. Copenhague, tienes la gran responsabilidad de mostrar el camino a seguir y actuar correctamente, y Rodrigo ha sido claramente informado de ello”, señaló Sune Smith-Nielsen.