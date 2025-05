Esta misma semana, se dijo que Ángel Correa llegaría a Tigres como su fichaje bomba del verano. Ahora, el mismo jugador del Atlético de Madrid salió a desmentir la noticia.

Incluso ya se sabía la cantidad que iba a pagar Tigres por Ángel Correa. La cual era de 6 millones de euros (131 millones de pesos), ya que el argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2026.

Hasta le había salido muy barato al equipo de la Liga MX, ya que, según Transfermrkt, tiene un valor de 15 millones de euros. Sin duda, sería un golpe sobre la mesa en el futbol mexicano.

Pues, lo que ha logrado Correa ni André Pierre Gignac lo tiene: ser campeón del mundo. Pero pasemos a ver qué dijo el delantero.

“¡Eso es mentira!”: Ángel Correa desmienta que ya tenga un acuerdo con Tigres

Como vimos, parecía que Tigres ya había cerrado el fichaje de Ángel Correa. Pagaría 6 millones de euros al Atlético de Madrid, pero el argentino dejó unas declaraciones que sorprendió a todos.

“Es mentira (su negociación con Tigres), yo estoy concentrado en mi equipo. No tengo ningún preacuerdo con ningún equipo. Todavía tengo un año de contrato con el Atlético. Me dijeron que me quieren renovar y el Cholo está contento con mi trabajo", comentó Ángel Correa para el podcast ‘Los Edul’.

¿Ángel Correa no llegará a Tigres? Le sale otro pretendiente

Si bien es cierto que Ángel Correa ha dicho que es mentira la negociación con Tigres, todavía puede llegar a la Liga MX. Y es que seguramente el futbolista no puede declarar abiertamente lo que se aún se negocia.

Además, el mismo Ángel Correa dijo que aunque tiene contrato hasta 2026, podría salir del Atlético de Madrid después del Mundial de Clubes.

Aunque, hay un equipo muy poderoso que lo podría convencer de regresar a su país. Se trata de River Plate que también lo quiere entre sus filas.