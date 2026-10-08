La Selección de Chile cerró su gira por Norteamérica con una contundente victoria sobre México, resultado que le permitió sacudirse de las derrotas sufridas ante Canadá y Estados Unidos y, de acuerdo con su técnico Nicolás Córdova, dar el “salto cualitativo” que necesitaba.

Después del triunfo frente al Tricolor, el entrenador destacó especialmente el rendimiento de los futbolistas jóvenes que comienzan a hacerse un lugar en la selección chilena.

“Hoy día creo que hubo rendimientos muy altos de jugadores que están haciendo sus primeras armas en la selección y eso es súper positivo para lo que viene”. Nicolás Córdova, entrenador de Chile.

Nicolás Córdova destacó la actuación de sus jugadores ante México

El estratega Nicolás Córdova consideró que Chile planteó correctamente el encuentro y valoró la capacidad del equipo para competir durante los 90 minutos ante México.

“Fue un partido muy apretado, creo que lo planteamos de buena manera”, explicó, además de mostrarse satisfecho por el grupo, al considerar que los jugadores merecían cerrar la gira con una victoria.

“Hoy día competimos los 90 minutos, que es algo que les dije el otro día, que era el salto cualitativo que teníamos que tener para poder jugar este tipo de partidos, contra este tipo de rivales”. Nicolás Córdova, entrenador de Chile.

México pierde ante Chile y Rafael Márquez cierra la fecha FIFA sin victorias. (David Leah / David Leah)

Nicolás Córdova seguirá dando oportunidad a nuevos jugadores

Aunque admitió que la gira puede analizarse desde diferentes perspectivas, Nicolás Córdova defendió el proyecto que encabeza y la importancia de continuar dando oportunidades a nuevos jugadores.

Para Chile, el triunfo ante México representa algo más que un resultado: es una señal positiva dentro de un proceso que busca consolidar una nueva generación de futbolistas.